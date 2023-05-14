"Арсенал" разгромно проиграл в АПЛ и практически лишился шансов на чемпионство

В матче 36-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на своем поле проиграл “Брайтону” со счетом 0:3.

Победу гостям принесли голы Хулио Энсисо, Дениза Ундава и Первиса Эступиньяна.

“Брайтон”, набрав 58 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Арсенал” с 81 очком занимает второе место и на четыре очка отстает от лидирующего “Манчестер Сити”. При этом у “горожан” есть матч в запасе.

“Арсенал” – “Брайтон” - 0:3 (0:0)

Голы: Энсисо, 51 - 0:1, Ундав, 86 - 0:2, Эступиньян, 90+6 - 0:3

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Кивер, Тирни, Джака (Нелсон, 60), Жоржиньо (Парти, 60), Эдегор (Смит-Роу, 77), Сака, Мартинелли (Троссард, 20), Габриэл Жезус (Нкетиа, 77).

“Брайтон”: Стил, Данк, Колуилл, Эступиньян, Гросс, Мак Аллистер, Гилмор (Уэлбек, 60), Энсисо (Ундав, 82), Митома, Кайседо, Фергюсон (Буонанотте, 77).

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