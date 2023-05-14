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"Марсель" одержал волевую победу в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 16:40
"Марсель" одержал волевую победу в Лиге 1 Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Франции “Марсель” на своем поле обыграл “Анжер” со счетом 3:1.

Победу марсельцам принесли голы Алексиса Санчеса, Димитри Пайета и Жордана Верету. У гостей отличился Абдалла Сима.

“Марсель”, набрав 73 очка, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. “Анжер” с 14 очками остался на последнем, 20-м месте, и уже вылетел в Лигу 2.

“Марсель” – “Анжер” - 3:1 (1:1)
Голы: Сима, 28 - 0:1, Санчес, 34 - 1:1, Пайет, 48 - 2:1, Верету, 77 (с пенальти)

“Марсель”: Лопес, Колашинац (Байи, 83), Балерди, Ронжье, Клосс (Нуну Тавареш, 65), Ундер, Пайет (Витинья, 65), Верету, Малиновский, Гендузи (Мбемба, 73), Санчес (Каборе, 73).

“Анжер”: Бернардони, Бамба, Блажич, Валери, Бенталеб, Менди (Юну, 87), Абделли, Тиуб, Калумба (Шабанович, 83), Сима, Ньян (Баойя, 83).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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Анже Марсель Лига 1 Франция
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