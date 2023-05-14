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"Ювентус" уверенно обыграл аутсайдера Серии А

Новости футбола Сегодня, 16:43
"Ювентус" уверенно обыграл аутсайдера Серии А Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Италии “Ювентус” на своем поле обыграл “Кремонезе” со счетом 2:0.

Победу туринскому клубу принесли голы Николо Фаджоли и Бремера.

“Ювентус”, набрав 69 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. “Кремонезе” с 24 очками остался на 19-й позиции в зоне вылета.

“Ювентус” – “Кремонезе” - 2:0 (0:0)
Голы: Фаджоли, 55 - 1:0, Бремер, 79 - 2:0

“Ювентус”: Перин, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо (Барбьери, 83), Паредес, Погба (Милик, 24; Кин, 83), Рабьо, Фаджоли, Влахович (Ди Мария, 66), Кьеза (Айлинг, 67).

“Кремонезе”: Карнезекки, Феррари (Кастаньетти, 67), Кирикеш, Лочошвили (Серникола, 70), Васкес, Куальята (Валери, 46), Бенасси (Буонаюто, 67), Мейте, Гальдамес, Афена-Гьян (Чиофани, 46), Окереке.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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