"Манчестер Юнайтед" хочет подписать финалиста ЧМ-2022

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к полузащитнику “Ювентуса” и сборной Франции Адриену Рабьо, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг уже провел предварительные переговоры с игроком. Манкунианцы могут заполучить француза бесплатно, так как его контракт с туринцами истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 28-летний Рабьо провел за “Ювентус” 43 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

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