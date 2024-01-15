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Гари Невилл похвалил Беллингема, что тот отказался от перехода в МЮ

Новости футбола Вчера, 09:09
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Гари Невилл похвалил Беллингема, что тот отказался от перехода в МЮ Гари Невилл похвалил Беллингема, что тот отказался от перехода в МЮ

Как известно, в 2020 году тогда ещё 17-летний англичанин Джуд Беллингем перешел из Бирмингема в дортмундскую Боруссию за 30 миллионов евро, но он мог остаться в Англии.

В то время Беллингем был близок к переходу в Манчестер Юнайтед и выбрать именно «красных дьяволов» ему рекомендовал легендарный защитник команды Гари Невилл, как сознался сам экс-игрок сборной Англии в разговоре со SkySports:

«Вы думаете о Беллингеме, а я думаю об этом довольно часто, когда он входит в зал заседаний совета директоров Ман Юнайтед, который договорился о цене с Бирмингемом, как и Дортмунд. У него есть выбор между Боруссией и Юнайтед.

И каким-то образом этот парень, молодец, что выбрал дортмундскую Боруссию, и теперь он один из величайших игроков в мире, один из величайших английских талантов.

Что бы с ним случилось, если бы он приехал сюда? Не знаю, может быть, он стал бы успешным, потому что он настолько хорош. Но я не уверен в нынешней обстановке, культуре и происходящем».

За Боруссию в 2020-2023 годах Беллингем провел 132 матча, в которых забил 24 гола и отдал 25 ассистов, после чего летом прошлого года перешел в мадридский Реал.

В чемпионате Испании англичанин забил 13 голов и отдал две передачи, будучи вторым по системе «гол+пас» в Ла Лиге после нападающего Жироны Артема Довбика (11 голов и пять ассистов).

Ранее он выиграл трофей Раймона Копы, который вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

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