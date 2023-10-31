Филадельфия обменяла скандального Джеймса Хардена

В НБА состоялся большой обмен между Филадельфией Севенти Сиксерс и Лос-Анджелес Клипперс.

В Калифорнию отправился Джеймс Харден, сообщает ESPN. Вместе с ним Филадельфию покинули сербский центровой Филип Петрушев и опытный ветеран Пи Джей Такер.

Клипперс за этих игроков отдали Роберта Ковингтона, Николя Батюма, Маркуса Морриса и Кеньона Мартина-младшего.

Филадельфия также получит незащищенный пик 1-го раунда 2028 года, два пика второго раунда и возможность обмена пиками в 2029 году.

Напомним, Джеймс Харден был недоволен тем, что руководство Севенти Сиксерс не предложило ему новый долгосрочный контракт. Поэтому баскетболист проигнорировал всю подготовку к сезону. Он присоединился к команде всего за несколько дней до начала регулярного сезона. Наставник команды Ник Нерс не включал его в заявку на первые четыре игры чемпионата.

В прошлом сезоне атакующий защитник был лидером коллектива, набирая 21,0 очка. Лучшие показатели имел лишь Джоэль Ембиид. Харден также отдавал 10,7 передачи, что позволило ему стать лучшим распасовщиком в НБА.

Для 34-летнего Джеймса Клипперс - 5-й клуб в карьере. Ранее он играл за Оклахому, Хьюстон и Бруклин.

Вчера Филадельфия уверенно победила Портленд.