"Это как яблоко Белоснежки". Президент УЕФА снова раскритиковал Суперлигу

Президент УЕФА Александер Чеферин снова в грубой форме раскритиковал проект Суперлиги, который активно лоббируют Реал Мадрид и Барселона.

"Суперлига – это как яблоко Белоснежки. Есть те, кто притворяются спасителями, но на самом деле роют могилы. Наш успех основан на единой модели, на солидарности, на повышении и понижении в классе, на равенстве. И мы должны гордиться этим. Но есть те, кто этот это растоптать. Однако историю и успехи не купить за деньги. Позади нас 70 лет истории, а впереди еще больше", – цитирует Чеферина Marca.

Вчера стало известно, что Суперлига готовит в суд новый иск, чтобы компенсировать у УЕФА более 3 миллиардов евро за задержку старта турнира.

В ответ на это УЕФА увеличил призовые за участие и успехи в Лиге чемпионов.

Напомним, организаторы Суперлиги обещают, что новый турнир стартует в сентябре 2025 года.