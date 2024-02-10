«Это была хорошая цена». Нападающий Пари Сен-Жермен о переходе в команду и реакции фанатов

Нападающий сборной Франции и Пари Сен-Жермен Коло Муани прошлым летом перешел в парижский клуб из Айнтрахт Франкфурта за невероятные€90 млн, что вызвало довольно неоднозначную реакцию фанатов.

Но сам футболист во время общения с французским журналом Onze Mondial выразил уверенность, что те, кто сомневается нем и в необходимости его покупки в конечном итоге возьмут свои слова обратно. Коло Муани сказал:

«Я видел критику с тех пор, как пришел в ПСЖ. И критика заставляет нас развиваться, это приятно слышать. Это как совет. Критику нужно принимать во внимание и совершенствоваться, чтобы эта самая критика исчезла. Это логично. Что касается трансферной цены, то это важно. Лично мне это тяжело переварить. Для меня это еще очередное давление. Я понемногу воспринимаю это. Но открою вам секрет: со временем люди скажут, что это это была хорошая цена за Рэндала Коло Муани. Я знаю, что сейчас люди говорят: «90 миллионов евро за Коло Муани, что это такое?» Я говорю: «Они увидят». Всё очень просто».

Коло Муани перешел в ПСЖ подписав контракт до 2028 года, однако начал недостаточно уверенно. В стартовом составе он выходил всего лишь шесть раз в Лиге 1, а за 23 матча забил восемь голов, в то время как у Килиана Мбаппе почти в четыре раза больше, хотя Коло Муани по-прежнему является вторым лучшим бомбардиром клуба с пятью голами в Лиге 1.

Коло Муани должен зарекомендовать себя как игрок стартового состава, если он хочет доказать свою ценность в футболке ПСЖ. Он вышел в стартовом составе в трех из четырех последних матчей клуба в чемпионате, но в качестве флангового нападающего, а не центрального, где играет Мбаппе.

Есть вероятность того, что Мбаппе покинет ПСЖ в следующем сезоне, и Коло Муани захочет занять позицию, чтобы заполнить пустоту, а не остаться незамеченным при подписании нового игрока, если это произойдет.

Напомним, ранее мы писали о том, что ПСЖ покинет Парк де Пренс.