Еще одному испанскому тренеру приписывают интерес со стороны Барселоны

Каталонская Барселона занята поисками нового главного тренера на следующий сезон. После того как нынешний коуч «блаугранас» Хави Эрнандес объявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона, слухи связывали с испанским грандом множество европейских топ-тренеров.

По информации Mundo Deportivo, Хаби Алонсо, главный тренер Байера из Леверкузена, тоже рассматривается в качестве потенциального кандидата на пост главного тренера Барселоны. Однако источник уточняет, что "сине-гранатовые" следят за его работой в Бундеслиге, но его имя не является первоочередным вариантом для каталонского клуба.

Алонсо возглавил Байер в 2022-м году и в настоящее время клуб лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 55 очков за 21 игру. Интересно, что Байер является единственной командой из топ-5 лиг, которая еще не проигрывала по ходу нынешнего сезона, а в сегодняшнем матче Бундеслиги Леверкузен не оставил шансов Баварии.