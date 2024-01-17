EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Бруну Фернандеш является лучшим игроком АПЛ по интересному показателю

Бруну Фернандеш является лучшим игроком АПЛ по интересному показателю

Новости футбола Сегодня, 11:52
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Бруну Фернандеш является лучшим игроком АПЛ по интересному показателю Бруну Фернандеш является лучшим игроком АПЛ по интересному показателю

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Бруну Фернандеш является лучшим футболистом английской Премьер-лиги по количеству отданных ключевых передач.

На данный момент Фернандеш отдал 55 ключевых пасов на партнеров, что больше, чем любой другой игрок АПЛ в текущем сезоне.

В текущем сезоне атакующий полузащитник провел 28 матчей за Красных дьяволов, в которых записал на свой счет шесть голов и пять результативных передач.

Португалец играет за английский клуб с января 2020 года, когда его за 65 миллионов евро купили у Спортинга. Контракт португальского хавбека с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Манчестер Юнайтедзанимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. 28 января команда Эрика тен Хага сыграет против Ньюпорта в Кубке Англии.

Ранее мы сообщали, что МЮ отказался от подписания обладателя Золотого мяча.

Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия
Популярные новости
Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 17:32 Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии
Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 17:25 Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании
Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Новости футбола Сегодня, 17:06 Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал
Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО Новости футбола Сегодня, 16:19 Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори: где и когда смотреть онлайн Новости футбола Сегодня, 14:42 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори: где и когда смотреть онлайн
Кубок Азии. Катар минимально обыграл Таджикистан и гарантировал себе место в плей-офф Новости футбола Сегодня, 11:39 Кубок Азии. Катар минимально обыграл Таджикистан и гарантировал себе место в плей-офф
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:32 Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 17:25 Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 17:06 Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Новости футбола Сегодня, 17:06 Киммих нужен в АПЛ, Барселона ведет переговоры с Митчелом. Главные трансферные новости за 17 января Новости футбола Сегодня, 17:01 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:57 Кубок африканских наций. ДР Конго и Замбия не смогли определить сильнейшего Новости баскетбола Сегодня, 16:51 Умер ассистент главного тренера Голден Стейт Деян Милоевич Новости футбола Сегодня, 16:19 Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО Новости футбола Сегодня, 15:57 Несколько игроков Ромы имели конфликт с Моуринью Новости футбола Сегодня, 15:33 Брентфорд объявил об аренде защитника Тоттенхэма
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Теннис Сегодня Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Брисбен Роар — Макартур прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Кот-д'Ивуар — Нигерия прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Оливера Вайта Баскетбол 18 янв 2024 Виртус Болонья — АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Юнионистас – Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Фамаликан – Брага прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Наполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Сергея Ковальчука