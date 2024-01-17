Бруну Фернандеш является лучшим игроком АПЛ по интересному показателю

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Бруну Фернандеш является лучшим футболистом английской Премьер-лиги по количеству отданных ключевых передач.

На данный момент Фернандеш отдал 55 ключевых пасов на партнеров, что больше, чем любой другой игрок АПЛ в текущем сезоне.

🔐 Bruno Fernandes has made more key passes (55) than any other player in the Premier League this season pic.twitter.com/sYr4dIBW2V — WhoScored.com (@WhoScored) January 17, 2024

В текущем сезоне атакующий полузащитник провел 28 матчей за Красных дьяволов, в которых записал на свой счет шесть голов и пять результативных передач.

Португалец играет за английский клуб с января 2020 года, когда его за 65 миллионов евро купили у Спортинга. Контракт португальского хавбека с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Манчестер Юнайтедзанимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. 28 января команда Эрика тен Хага сыграет против Ньюпорта в Кубке Англии.

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