Бой за титул чемпиона в полулегком весе. Волкановски – Топурия. Полный кард турнира UFC 298

Предстоящей ночью на арене «Honda Center» в городе Анахайм, штат Калифорния, США, пройдет турнирUFC 298.

Главным боем вечера станет сражение за титул чемпиона в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг) между австралийцем Александром Волкановски и Илией Топурией из Грузии.

Во втором по значимости поединке экс-чемпион среднего веса (до 83,9 кг) Роберт Уиттакер из Австралии встретится с бразильцем Пауло Костой.

Также нас ждет бой между американцем Джеффом Нилом и ирландцем Йеном Гэрри, которые сразятся в рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг).

Также в основном карде нас ждет противостояние в легчайшем весе (до 61,2 кг) между топ-претендентом из Грузии Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом в двух категориях Генри Сехудо из США.

Dailysports предлагает вам ознакомится с полным кардом предстоящего турнира.

UFC 298

Ранний предварительный кард

Андреа Ли (13-8) – Миранда Мэверик (12-5)

Валентин Вудбёрн (7-1) – Обан Эллиот (9-2)

Дэнни Барлоу (7-0) – Джош Куинлан (6-1)

Предварительный кард

Брендсон Рибейро (15-5) – Чжан Минян (16-6)

Ринья Накамура (8-0) – Карлос Вера (11-3)

Маркос Рожериу де Лима (21-9-1) – Джастин Тафа (7-3)

Маккензи Дерн (13-4) – Аманда Лемос (13-3-1)

Основной кард

Роман Копылов (12-2) – Энтони Эрнандес (11-2)

Мераб Двалишвили (16-4) – Генри Сехудо (16-3)

Джефф Нил (15-5) – Йен Гэрри (13-0)

Роберт Уиттакер (24-7) – Пауло Коста (14-2)

Александр Волкановски (26-3) – Илия Топурия (14-0)

Старт турнира запланирован не ранее полуночи по среднеевропейскому времени.

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