Бой за титул чемпиона в полулегком весе. Волкановски – Топурия. Полный кард турнира UFC 298
Предстоящей ночью на арене «Honda Center» в городе Анахайм, штат Калифорния, США, пройдет турнирUFC 298.
Главным боем вечера станет сражение за титул чемпиона в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг) между австралийцем Александром Волкановски и Илией Топурией из Грузии.
Во втором по значимости поединке экс-чемпион среднего веса (до 83,9 кг) Роберт Уиттакер из Австралии встретится с бразильцем Пауло Костой.
Также нас ждет бой между американцем Джеффом Нилом и ирландцем Йеном Гэрри, которые сразятся в рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг).
Также в основном карде нас ждет противостояние в легчайшем весе (до 61,2 кг) между топ-претендентом из Грузии Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом в двух категориях Генри Сехудо из США.
Dailysports предлагает вам ознакомится с полным кардом предстоящего турнира.
UFC 298
Ранний предварительный кард
- Андреа Ли (13-8) – Миранда Мэверик (12-5)
- Валентин Вудбёрн (7-1) – Обан Эллиот (9-2)
- Дэнни Барлоу (7-0) – Джош Куинлан (6-1)
Предварительный кард
- Брендсон Рибейро (15-5) – Чжан Минян (16-6)
- Ринья Накамура (8-0) – Карлос Вера (11-3)
- Маркос Рожериу де Лима (21-9-1) – Джастин Тафа (7-3)
- Маккензи Дерн (13-4) – Аманда Лемос (13-3-1)
Основной кард
- Роман Копылов (12-2) – Энтони Эрнандес (11-2)
- Мераб Двалишвили (16-4) – Генри Сехудо (16-3)
- Джефф Нил (15-5) – Йен Гэрри (13-0)
- Роберт Уиттакер (24-7) – Пауло Коста (14-2)
- Александр Волкановски (26-3) – Илия Топурия (14-0)
Старт турнира запланирован не ранее полуночи по среднеевропейскому времени.
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