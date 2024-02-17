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Бой за титул чемпиона в полулегком весе. Волкановски – Топурия. Полный кард турнира UFC 298

Новости MMA Сегодня, 01:30
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Бой за титул чемпиона в полулегком весе. Волкановски – Топурия. Полный кард турнира UFC 298 Изображение с сайта hondacenter.com/Автор неизвестен

Предстоящей ночью на арене «Honda Center» в городе Анахайм, штат Калифорния, США, пройдет турнирUFC 298.

Главным боем вечера станет сражение за титул чемпиона в полулегкой весовой категории (до 65,8 кг) между австралийцем Александром Волкановски и Илией Топурией из Грузии.

Во втором по значимости поединке экс-чемпион среднего веса (до 83,9 кг) Роберт Уиттакер из Австралии встретится с бразильцем Пауло Костой.

Также нас ждет бой между американцем Джеффом Нилом и ирландцем Йеном Гэрри, которые сразятся в рамках полусреднего дивизиона (до 77,1 кг).

Также в основном карде нас ждет противостояние в легчайшем весе (до 61,2 кг) между топ-претендентом из Грузии Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом в двух категориях Генри Сехудо из США.

Dailysports предлагает вам ознакомится с полным кардом предстоящего турнира.

UFC 298

Ранний предварительный кард

  • Андреа Ли (13-8) – Миранда Мэверик (12-5)
  • Валентин Вудбёрн (7-1) – Обан Эллиот (9-2)
  • Дэнни Барлоу (7-0) – Джош Куинлан (6-1)

Предварительный кард

  • Брендсон Рибейро (15-5) – Чжан Минян (16-6)
  • Ринья Накамура (8-0) – Карлос Вера (11-3)
  • Маркос Рожериу де Лима (21-9-1) – Джастин Тафа (7-3)
  • Маккензи Дерн (13-4) – Аманда Лемос (13-3-1)

Основной кард

  • Роман Копылов (12-2) – Энтони Эрнандес (11-2)
  • Мераб Двалишвили (16-4) – Генри Сехудо (16-3)
  • Джефф Нил (15-5) – Йен Гэрри (13-0)
  • Роберт Уиттакер (24-7) – Пауло Коста (14-2)
  • Александр Волкановски (26-3) – Илия Топурия (14-0)

Старт турнира запланирован не ранее полуночи по среднеевропейскому времени.

Ранее мы писали о том, что генеральный директор UFC объяснил, почему затянулось возвращение Конора МакГрегора в октагон.

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