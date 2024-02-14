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Генеральный директор UFC объяснил, почему затянулось возвращение МакГрегора в октагон

Новости MMA Вчера, 13:32
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Генеральный директор UFC объяснил, почему затянулось возвращение МакГрегора в октагон Генеральный директор UFC объяснил, почему затянулось возвращение МакГрегора в октагон

Генеральный директор UFC Дана Уайт объяснил, почему затянулось возвращение легендарного Конора МакГрегора в октагон.

«Прежде всего, он восстанавливается после одной из самых ужасных травм, от которых только можно вернуться. Как долго Андерсон Сильва отсутствовал, когда он вернулся? Как долго Крис Вайдман отсутствовал? Парни, которые ломают эту кость, [отсутствуют долгое время], так что это проблема, номер 1.

Только Конор знает, [когда он будет готов]. Это вопросы к нему, а не ко мне. Я знаю, что он тренируется. Я не знаю, какой уровень тренировок он проводит.

Во-вторых, МакГрегору не нужны чертовы деньги. Поэтому, когда вам не нужны деньги, это не так просто. Хабибу [Нурмагомедову] деньги не нужны — Хабиб ушел в отставку», - сказал Уайт.

Последний бой МакГрегор провел в июле 2021 года. Тогда он уступил Дастину Порье в поединке-реванше и сломал ногу.

Ранее легендарный ирландский боец UFC анонсировал проведение боя против Майкла Чендлера в среднем весе 29 июня.

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