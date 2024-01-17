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Бывший директор Ювентуса оценил трансфер Роналду в Турин

Новости футбола Сегодня, 09:40
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Бывший директор Ювентуса оценил трансфер Роналду в Турин Фото: twitter.com/ojogo / автор неизвестен

Бывший генеральный директор Ювентуса Беппе Маррота, который ныне трудоустроен в миланском Интере, оценил приход Криштиану Роналду в стан «зебр» в 2018 году.

Как сказал Маротта в подкасте Wolf – Storie Che contano, трансфер, мягко говоря, нельзя назвать удачным:

«Покупка Роналду «Юве» не принесла тех результатов, на которые мы рассчитывали. Скажем так, его вклад не оправдал тех больших надежд, которые возлагались на его приезд».

Туринцы приобрели Роналду летом 2018 года у мадридского Реала за 117 миллионов евро.

За три года в стане «старой синьоры» португалец сыграл 134 матча, в которых забил 101 гол и отдал 22 результативных передачи.

С Ювентусом Криштиану дважды выиграл «скудетто» и Суперкубок Италии, а в 2021 году стал обладателем национального кубка.

Роналду покинул клуб летом 2021 года. Тогда он за 17 миллионов евро вернулся в Манчестер Юнайтед.

Ранее экс-наставник португальца в мадридском Реале Жозе Моуриньо заявил, что переезд Роналду на Ближний Восток имел большое влияние для местной лиги.

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