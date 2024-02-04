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"Было особенно болезненно пропустить такой гол". Артета дал оценку победе над Ливерпулем

Новости футбола 04 фев 2024, 15:13
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Было особенно болезненно пропустить такой гол". Артета дал оценку победе над Ливерпулем "Было особенно болезненно пропустить такой гол". Артета дал оценку победе над Ливерпулем

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о победе своей команды над Ливерпулем в матче 23-го тура Премьер-лиги.

Канониры победили со счетом 3:1 благодаря голам Букайо Сака, Габриэля Мартинелли и Леандро Троссара.

"Учитывая то, как мы играли в первом тайме и какие моменты создавали, было особенно болезненно пропустить такой нелепый гол. Но мы не могли жалеть себя, мы должны были реагировать, нам было за что играть, и мы вышли и показали результат.

Ливерпуль атаковал через открытые пространства, и это плохо, когда мы уступали им. Они перестроились, и нам пришлось сделать замены. Мы были беспощадны в реализации моментов, и это большая победа.

Мы так далеко продвинулись, и теперь нужно делать это последовательно. У Ливерпуля это получается уже шесть-семь лет.

Борьба за титул? Это придает нам импульс, и благодаря тому, что мы сегодня победили, мы вернулись в борьбу. Мы очень этому рады", - сказал Артета.

Команда Микеля Артеты набрала 49 очков и поднялась на вторую строчку в АПЛ. Канониры отстают от сегодняшнего соперника, лидирующего в таблице, на два очка. Лондонская команда опережает на три балла Манчестер Сити, но у Горожан остается две игры в запасе.

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