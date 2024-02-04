"Было особенно болезненно пропустить такой гол". Артета дал оценку победе над Ливерпулем

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о победе своей команды над Ливерпулем в матче 23-го тура Премьер-лиги.

Канониры победили со счетом 3:1 благодаря голам Букайо Сака, Габриэля Мартинелли и Леандро Троссара.

"Учитывая то, как мы играли в первом тайме и какие моменты создавали, было особенно болезненно пропустить такой нелепый гол. Но мы не могли жалеть себя, мы должны были реагировать, нам было за что играть, и мы вышли и показали результат.

Ливерпуль атаковал через открытые пространства, и это плохо, когда мы уступали им. Они перестроились, и нам пришлось сделать замены. Мы были беспощадны в реализации моментов, и это большая победа.

Мы так далеко продвинулись, и теперь нужно делать это последовательно. У Ливерпуля это получается уже шесть-семь лет.

Борьба за титул? Это придает нам импульс, и благодаря тому, что мы сегодня победили, мы вернулись в борьбу. Мы очень этому рады", - сказал Артета.