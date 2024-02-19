Бавария собирается завершить этот сезон с нынешним тренером

Несмотря на провальные результаты в последних матчах, Бавария не планирует увольнять Томаса Тухеля и его тренерский штаб до завершения этого, сообщает Bild.

Причина такого решения в том, что на данном этапе клуб не видит свободных тренеров на рынке, которые смогли бы быстро изменить ситуацию. Ранее считалось, что Тухеля может заменить Ханси Флик, который ранее успешно тренировал Баварию, но боссы клуба пришли к выводу, что сейчас это не будет правильным решением.

Однако в том случае, если Тухелю не удастся исправить положение, летом у Баварии будет новый главный тренер. Наиболее желанным для мюнхенцев является нынешний главный тренер Байера Хаби Алонсо. Также среди кандидатов есть Зинедин Зидан и Антонио Конте.

Напомним, вчера Бавария проиграла Бохуму (2:3). Впервые с 2015 года мюнхенцы уступили в 3 матчах подряд. До этого были поражения от Байера (0:3) и Лацио (0:1).

В турнирной таблице Бундеслиги Бавария остается на втором месте, но отставание от Байера составляет уже 8 очков.