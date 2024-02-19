EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Бавария собирается завершить этот сезон с нынешним тренером

Бавария собирается завершить этот сезон с нынешним тренером

Новости футбола Сегодня, 02:20
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Бавария собирается завершить этот сезон с нынешним тренером picture alliance

Несмотря на провальные результаты в последних матчах, Бавария не планирует увольнять Томаса Тухеля и его тренерский штаб до завершения этого, сообщает Bild.

Причина такого решения в том, что на данном этапе клуб не видит свободных тренеров на рынке, которые смогли бы быстро изменить ситуацию. Ранее считалось, что Тухеля может заменить Ханси Флик, который ранее успешно тренировал Баварию, но боссы клуба пришли к выводу, что сейчас это не будет правильным решением.

Однако в том случае, если Тухелю не удастся исправить положение, летом у Баварии будет новый главный тренер. Наиболее желанным для мюнхенцев является нынешний главный тренер Байера Хаби Алонсо. Также среди кандидатов есть Зинедин Зидан и Антонио Конте.

Напомним, вчера Бавария проиграла Бохуму (2:3). Впервые с 2015 года мюнхенцы уступили в 3 матчах подряд. До этого были поражения от Байера (0:3) и Лацио (0:1).

В турнирной таблице Бундеслиги Бавария остается на втором месте, но отставание от Байера составляет уже 8 очков.

Связанные команды и лиги
Бавария Бундеслига Германия
Популярные новости
Эден Азар выразил несогласие со словами Криштиану Роналду Новости футбола Сегодня, 05:07 Эден Азар выразил несогласие со словами Криштиану Роналду
Главный трансфер последних лет. Стали известны условия контракта Мбаппе с Реалом Новости футбола Сегодня, 03:39 Главный трансфер последних лет. Стали известны условия контракта Мбаппе с Реалом
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура Новости футбола Вчера, 13:42 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 25-го тура
Всего 6 секунд. Забит самый быстрый гол в истории Бундеслиги (видео) Новости футбола 17 фев 2024, 13:54 Всего 6 секунд. Забит самый быстрый гол в истории Бундеслиги (видео)
Реал намерен пригласить из ПСЖ не только Мбаппе Новости футбола 17 фев 2024, 10:30 Реал намерен пригласить из ПСЖ не только Мбаппе
The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда Новости гольфа 15 фев 2024, 21:41 The Genesis Invitational. Подборка лучших ударов первого раунда
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:30 ПСЖ капитулирует. Клуб не будет предпринимать попыток сохранить Мбаппе Новости футбола Сегодня, 07:00 Главный тренер английского клуба вынужден отойти от работы на 6-8 недель из-за болезни Новости футбола Сегодня, 06:59 Daily Weekend. Бавария продолжает падение, Хойлунд срамит критиков Новости футбола Сегодня, 06:16 "Достигли дна". Марсель отправил в отставку главного тренера Новости футбола Сегодня, 05:49 ПСВ – Боруссия Дортмунд. Ориентировочные составы и последние новости Новости футбола Сегодня, 05:07 Эден Азар выразил несогласие со словами Криштиану Роналду Новости футбола Сегодня, 04:39 Лидер Баварии едва не подрался с ассистентом Тухеля после матча против Бохума Новости гольфа Сегодня, 04:03 Мацуяма с рекордным результатом триумфовал на Genesis Invitational Новости футбола Сегодня, 03:39 Главный трансфер последних лет. Стали известны условия контракта Мбаппе с Реалом Новости футбола Сегодня, 03:09 Словакия готова отпустить своего тренера в Наполи
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аль-Нахда – Аль-Риффа прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол Сегодня Башакшехир – Кайсериспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол Сегодня Бешикташ – Коньяспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Хоккей Сегодня Бостон Брюинз – Даллас Старз прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол Сегодня Маккаби Нетания – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Хоккей Сегодня Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол Сегодня Тенерифе – Эльденсе прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол Сегодня Амьен – Бордо прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол Сегодня Атлетик Бильбао – Жирона прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол Сегодня Эвертон — Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года