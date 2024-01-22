Бавария отказалась отпускать своего нападающего

Нападающий мюнхенской Баварии Эрик Чупо-Мотинг останется в стане действующего чемпиона Германии в зимнее трансферное окно.

По сообщению Флориана Плеттенберга, игрок сам не захотел покидать команду Томаса Тухеля, а клуб не изъявил желания его продавать, так как рассчитывает на 34-летнего игрока.

Красок добавляет тот факт, что по камерунцу в офис мюнхенского клуба зимой не пришло ни одного предложения.

Интересно то, что у Чупо-Мотинга, которому 23 марта исполнится 35 лет, 30 июня заканчивается контракт с Баварией.

В нынешнем сезоне камерунец сыграл в 21 матче мюнхенцев, забив три гола. Всего с октября 2020 года в футболке Баварии он вышел в 109 матчах. В воротах соперников он отметился 38 раз, добавив к этому десять результативных передач.

Transfermarktоценивает игрока в три миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Бавария близка к подписанию защитника Ньюкасла Кирана Трипьера.