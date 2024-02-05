Барселона не готова прощаться со своими лидерами

Ранее мы сообщали о намерениях Барселоны устроить кадровую чистку после ухода главного тренера «блаугранас» Хави с намерениями выручить не менее 200 миллионов евро, но спортивный директор клуба Деку раскрыл детали данного замысла.

Как цитирует португальца Фабрицио Романо, Деку, отвечая на вопрос о продаже Рональда Араухо и Френки де Йонга, заявил, что чистка состава будет происходить безболезненно:

«План состоит в том, чтобы не продавать ни одного игрока и подписать одного или двух футболистов. Если нам нужно будет кого-то продать, мы попробуем это сделать, не касаясь наших ключевых игроков».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что команду могут покинуть один или два центральных защитника и все будет зависеть от предложений по ним для каталонцев.

Ранее сообщалось об интересе со стороны Баварии к защитнику Барселоны Рональду Араухо, но руководство клуба заявило, что центрбек не продаётся.