VIDEO. Inter does not miss the third round in a row and leads Serie A

В третьем туре Серии А «Интер» дома принимал «Фиорентину».

Хозяева сразу взялись за дело и сумели забить гол уже в первом тайме. Маркус Тюрам забил гол на 23-й минуте. Первая половина игры закончилась тем, что «Интер» вел со счетом 1:0, хотя «Фиорентине» даже повезло, что разница в счете была минимальной. Однако во втором тайме удача «фиалок» закончилась. Два гола «Интера» на 53-й и 58-й минутах определили ход и судьбу матча. Сначала с передачи Тюрама забил Лаутаро Мартинес, а затем Чалханоглу реализовал пенальти. К концу матча Мартинес смог забить еще один гол и добавить к своему счету дубль.

Для «Интера» это третья победа за три тура. При этом подопечные Симоне Индзаги в трёх матчах не пропустили ни одного гола, забив восемь. В настоящее время «Интер» делит первое место с «Миланом», имея лучшую разницу по забитым и пропущенным голам.

Серия А. Третий раунд

«Интер» — «Фиорентина» — 4:0

Голы: 1:0 — 23 Тюрам, 2:0 — 53 Мартинес, 3:0 — 58 Чалханоглу, 4:0 — 73 Мартинес.