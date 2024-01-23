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Южная Африка – Тунис прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
ЮАР - Тунис прогноз
ЮАР ЮАР
Кубок африканских наций 24 янв 2024, 12:00 ЮАР - Тунис
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Международные, Korhogo, Stade Amadou Gon Coulibaly
Тунис Тунис
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.84
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Южная Африка – Тунис, битва состоится в рамках третьего тура группового раунда.

Южная Африка

Сборная Южной Африки играет с переменным успехом на этом турнире, сначала по делу уступили Мали со счетом 0:2, хотя в концовке первого тайма, упустили возможность открыть счет, когда не реализовали пенальти. Удалось реабилитироваться в битве против Намибии, ведь одержали разгромную победу со счетом 4:0. Сейчас команда вторая в группе, но ситуация запутанная, чтоб точно попасть в плей-офф, желательно не проиграть.

Тунис

В своем квартете Тунис выглядел одним из фаворитов, но сейчас сборная попала в затруднительное положение. После двух туров, команда набрала всего один балл, занимая последнюю строчку в группе. В первом матче сенсационно уступили скромной Намибии – 0:1, причем победы не заслужили. Неважно смотрелась команда и во втором матче против Мали, но здесь удалось сыграть вничью. Только победа может вывести Тунис в следующий круг.

История очных противостояний

Статистика свидетельствует о том, что команды играли между собой с переменным успехом, хотя их последняя встреча состоялась еще в 2008 году, так что результаты тех матчей уже не так важны.

Прогноз на матч Южная Африка – Тунис

Букмекеры отдают Тунису небольшой перевес, хотя южноафриканцы способны устоять в таком противостоянии. Ожидаем сложного матча, который не должен порадовать изобилием опасных моментов, судьбу встречи может решить один забитый мяч. Мы считаем интересной ставку на тотал меньше 2 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.84
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100%
1хБет 5.00
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