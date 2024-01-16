Сирия – Австралия прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

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Во втором туре группового этапа Кубка Азии состоится встреча сборных Сирии и Австралии. В первом туре обе команды не проиграли, но если сирийцы сыграли вничью, то австралийцы добыли уверенную победу. Очная встреча команда пройдет 18 января 2024 года.

Сирия

В первом туре сирийцы совершили громкую сенсацию, выстояв в матче с Узбекистаном. В последних играх команда часто пропускала, но в этой встрече смогла сохранить свои ворота на замке.

В последних пяти матчах Сирия выиграла лишь один раз при одном поражении и трех ничьих. К игре против Австралии команда подходит на серии из четырех матчей без побед, что может говорить о некоторых проблемах внутри коллектива.

Австралия

Весьма предсказуемо один из фаворитов турнира в первом туре добыл победу над скромной командой Индии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Австралийцы традиционно много забивают, при этом достаточно часто сохраняют свои ворота на замке. В последних пяти матчах во всех турнирах австралийцы добыли пять побед и ни разу не пропустили в свои ворота, забив оппонентам 14 голов (почти 3 гола за игру).

Австралия – один из главных фаворитов всего первенства и обыгрывать соперника уровня Сирии должны без особых проблем.

История противостояния

Между собой команды сыграли три матча и ни разу сирийцы не победили, дважды уступив более именитым соперникам.

Прогноз на матч Сирия — Австралия

В этом матче есть ярко выраженный фаворит и это австралийцы. Верю в то, что они без особых проблем победят скромного соперника с разницей минимум в два гола.

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