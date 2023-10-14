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Прогноз на матч Украина U21 — Англия U21 16 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Украина (до21) - Англия (до21) прогноз
Украина (до21) Украина (до21)
European Championship Qualification U-21 1 16 окт 2023, 12:30 Украина (до21) - Англия (до21)
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Англия (до21) Англия (до21)
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Англия (до21)
Коэф.: 1.75
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В рамках отбора на Чемпионат Европы-2025 состоится поединок между молодежными сборными Украины и Англии. Матч пройдет в словацком Кошице в понедельник, 16 октября. Начало встречи запланировано на 18:30 по среднеевропейскому времени.

Украина U21

Украинская молодежка отлично выступила на минувшем летнем Евро на полях Грузии и Румынии. Команда под руководством Руслана Ротаня остановилась в шаге от финала и в целом по ходу турнира показывала привлекательную игру.

В новый отборочный цикл украинцы вошли с новым главным тренером. Команду возглавил испанец Унаи Мельгоса. Команда стартовала с двух побед на Северной Ирландией и Люксембургом, при чем не пропускала в этих матчах.

Англия U21

Молодежная сборная Англии, состоящая из игроков недостигших 21-летнего возраста, является действующим чемпионом Европы. На минувшем этим летом турнире, англичане выиграли все 6 поединков и не пропустили ни одного гола. В составе команды стоит выделить основных футболистов команд Английской Премьер Лиги: Джеймс Траффорд, Рико Льюс, Коул Палмер, Харви Эллиотт, Нони Мадуэке.

Отбор на следующий молодежный Чемпионат Европы англичане начали с уверенных побед над Люксембургом и Сербией. При чем сербов просто уничтожили со счетом 9:1. По два гола на свой счет записали Филоджен-Бидас, Мадуэке и Эллиотт.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Украина дома не уступает с мая 2021-го года.
  • Англичане победили в пяти предыдущих гостевых поединках.
  • Между собой команды сыграли три матча — одна ничья и две победы родоначальников футбола.

Прогноз

Команды находятся в разных «весовых категориях» и поэтому англичане считаются безоговорочным фаворитом. Думаю, что украницы не смогут зацепиться за очки в этом матче.

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