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Порту – Арсенал прогноз и ставки на матч 21 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Порту - Арсенал прогноз
Порту Порту
Лига Чемпионов 21 фев 2024, 15:00 Порту - Арсенал
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- : -
Международные, Porto, Estadio do Dragao
Арсенал Арсенал
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(+1,0)
Коэф.: 1.69
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Один из поединков стадии 1/8 финала Лиги чемпионов будет сыгрна в среду на арене "Драгао", где местный Порту примет лондонский Арсенал. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Порту

У португальских "драконов" проблем на групповой стадии не возникло. Команда уступила в двух матчах Барселоне, однако взяла максимум очков в играх с основными конкурентами Шахтёром и Антверпеном. К игре против "канониров" Порту подходит после домашней победы над ведущей борьбу за выживание Эштрелой со счётом 2:0 в португальском чемпионате.

Перед этим команда Сержиу Консейсау потеряла очки в домашней игре с Риу Аве (0:0) и уступила в гостях Ароуке (2:3). Эти осечки привели к тому, что отставание Порту от лидирующей Бенфики увеличилось до семи очков. В текущем сезоне дома "драконы" проиграли лишь в одном поединке при восьми выигранных.

Арсенал

Лондонский Арсенал после долгой паузы вернулся в Лигу чемпионов и без проблем оформил выход в плей-офф, выиграв группу с ПСВ, Лансом и Севильей. В 6-ти поединках «канониры» уступили лишь в выездном матче Лансу при четырёх победах и одной ничьей. На минувших выходных команда Микеля Артеты разгромила на выезде Бёрнли со счётом 5:0.

Тем самым победная серия «канониров» в Премьер-Лиге насчитывает уже пять поединков. На текущий момент Арсенал занимает в турнирной таблице АПЛ вторую строчку, уступая Ливерпулю два пункта. Арсенал является лучшей командой чемпионата Англии по играм на выезде. В 13-ти матчах «канониры» оформили восемь побед при трёх поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды провели шесть поединков в рамках Лиги чемпионов и на текущий момент у каждого из клубов по две победы
  • В сезоне 2009/2010 соперники определяли сильнейшего в рамках 1/8 финала ЛЧ. После поражения на «Драгао» со счётом 1:2, «Канониры» взяли убедительный реванш дома – 5:0
  • Арсенал ни разу не выиграл на поле Порту, проиграв дважды

Порту – Арсенал прогноз

Считаем, что в домашнем поединке у команды Сержиу Консейсау есть все шансы, если не выиграть, то как минимум сохранить интригу в этом противостоянии. Наша ставка «Победа Порту с форой (+1.0)» скоэффициентом 1.69.

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Прогноз на матч П1(+1,0)
Коэф.: 1.69
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