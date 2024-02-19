Порту – Арсенал прогноз и ставки на матч 21 февраля
Один из поединков стадии 1/8 финала Лиги чемпионов будет сыгрна в среду на арене "Драгао", где местный Порту примет лондонский Арсенал. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.
Порту
У португальских "драконов" проблем на групповой стадии не возникло. Команда уступила в двух матчах Барселоне, однако взяла максимум очков в играх с основными конкурентами Шахтёром и Антверпеном. К игре против "канониров" Порту подходит после домашней победы над ведущей борьбу за выживание Эштрелой со счётом 2:0 в португальском чемпионате.
Перед этим команда Сержиу Консейсау потеряла очки в домашней игре с Риу Аве (0:0) и уступила в гостях Ароуке (2:3). Эти осечки привели к тому, что отставание Порту от лидирующей Бенфики увеличилось до семи очков. В текущем сезоне дома "драконы" проиграли лишь в одном поединке при восьми выигранных.
Арсенал
Лондонский Арсенал после долгой паузы вернулся в Лигу чемпионов и без проблем оформил выход в плей-офф, выиграв группу с ПСВ, Лансом и Севильей. В 6-ти поединках «канониры» уступили лишь в выездном матче Лансу при четырёх победах и одной ничьей. На минувших выходных команда Микеля Артеты разгромила на выезде Бёрнли со счётом 5:0.
Тем самым победная серия «канониров» в Премьер-Лиге насчитывает уже пять поединков. На текущий момент Арсенал занимает в турнирной таблице АПЛ вторую строчку, уступая Ливерпулю два пункта. Арсенал является лучшей командой чемпионата Англии по играм на выезде. В 13-ти матчах «канониры» оформили восемь побед при трёх поражениях.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Команды провели шесть поединков в рамках Лиги чемпионов и на текущий момент у каждого из клубов по две победы
- В сезоне 2009/2010 соперники определяли сильнейшего в рамках 1/8 финала ЛЧ. После поражения на «Драгао» со счётом 1:2, «Канониры» взяли убедительный реванш дома – 5:0
- Арсенал ни разу не выиграл на поле Порту, проиграв дважды
Порту – Арсенал прогноз
Считаем, что в домашнем поединке у команды Сержиу Консейсау есть все шансы, если не выиграть, то как минимум сохранить интригу в этом противостоянии. Наша ставка «Победа Порту с форой (+1.0)» скоэффициентом 1.69.
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