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Наполи — Барселона прогноз и ставки на матч 21 февраля 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Наполи - Барселона прогноз
Наполи Наполи
Лига Чемпионов 21 фев 2024, 15:00 Наполи - Барселона
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- : -
Международные, Naples, Сан-Паоло
Барселона Барселона
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.58
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В рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоится поединок между Наполи и Барселоной. Встреча пройдет в Неаполе в среду, 21 февраля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени.

Наполи

Неаполитанцев после шикарного прошлого сезона, когда команде удалось выиграть «скудетто» спустя тридцать с лишним лет, продолжает здорово лихорадить. Не помогла даже смена тренера. Более того, кресло под нынешним наставником Вальтером Маццарри уже давненько прилично зашаталось.

Команда преодолела групповой этап, заняв в квартете с Реалом, Брагой и Унионом второе место. А вот в Серии А дела идут неважно. «Партенопеи» опустились уже на девятое место в турнирной таблице и вовсе рискуют не квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон.

Барселона

Каталонская команда впервые за три года таки сумела пробиться в плей-офф сильнейшего клубного турнира Европы. В 1/8 жребий подкинул в соперники кризисный Наполи, однако и сама Барселона переживает далеко не лучший отрезок сезона.

В турнирной таблице Ла Лиги подопечные Хави расположились на третьей ступеньке, однако о борьбе за чемпионство говорить уже не приходится. Реал слишком далеко, а помимо «сливочных» Барса пропустила вперед еще и соседнюю Жирону.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Наполи выиграл лишь один матч из последних пяти.
  • Барселона не пропустила только в одном поединке из предыдущих девяти.
  • Обе команды забивали в ворота друг друга в каждом из четырех предыдущих очных поединков.

Наполи — Барселона Прогноз

Оба клуба находятся не в лучшем расположении духа, но думаю, способны показать интересную игру. Хозяева будут играть при поддержке домашней публики, а Барса точно не планирует останавливаться на стадии 1/8 финала. Ставить предлагаю на обмен голами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.58
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