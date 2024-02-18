Наполи — Барселона прогноз и ставки на матч 21 февраля 2024 года
В рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоится поединок между Наполи и Барселоной. Встреча пройдет в Неаполе в среду, 21 февраля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени.
Наполи
Неаполитанцев после шикарного прошлого сезона, когда команде удалось выиграть «скудетто» спустя тридцать с лишним лет, продолжает здорово лихорадить. Не помогла даже смена тренера. Более того, кресло под нынешним наставником Вальтером Маццарри уже давненько прилично зашаталось.
Команда преодолела групповой этап, заняв в квартете с Реалом, Брагой и Унионом второе место. А вот в Серии А дела идут неважно. «Партенопеи» опустились уже на девятое место в турнирной таблице и вовсе рискуют не квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон.
Барселона
Каталонская команда впервые за три года таки сумела пробиться в плей-офф сильнейшего клубного турнира Европы. В 1/8 жребий подкинул в соперники кризисный Наполи, однако и сама Барселона переживает далеко не лучший отрезок сезона.
В турнирной таблице Ла Лиги подопечные Хави расположились на третьей ступеньке, однако о борьбе за чемпионство говорить уже не приходится. Реал слишком далеко, а помимо «сливочных» Барса пропустила вперед еще и соседнюю Жирону.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Наполи выиграл лишь один матч из последних пяти.
- Барселона не пропустила только в одном поединке из предыдущих девяти.
- Обе команды забивали в ворота друг друга в каждом из четырех предыдущих очных поединков.
Наполи — Барселона Прогноз
Оба клуба находятся не в лучшем расположении духа, но думаю, способны показать интересную игру. Хозяева будут играть при поддержке домашней публики, а Барса точно не планирует останавливаться на стадии 1/8 финала. Ставить предлагаю на обмен голами.
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