Гонконг – Иран прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

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В матче второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Гонконга сыграет против команды Ирана. В первом туре Гонконг потерпел поражение, в то время как их соперники добылы уверенную победу. Встреча пройдет 19 января 2024 года.

Гонконг

В первой игре турнира эта команда играла против сборной Объединенных Арабских Эмират и уступила со счетом 1:3. В целом Гонконг мало забивает в последних играх, но при этом очень много пропускает.

Если Гонконг проиграет в этой игре, то автоматически лишится шансов на выход из группы, даже если в последнем туре обыграет Палестину.

Иран

Эта команда считается грандом азиатского футбола и она также является явным фаворитом этого противостояния. В матче первого тура иранцы обыграли Палестину со счетом 4:1 и лишний раз напомнили, что они являются топ-сборной.

В случае победы Иран досрочно выйдет в плей-офф Кубка Азии и нет сомнений, что команда приложит для этого максимум усилий.

В заключительном туре Ирану предстоит сыграть против сборной Объединенных Арабских Эмират.

История встреч

Последняя встреча команд в отборочном турнире ЧМ-2024 завершилась разгромом Гонконга со счетом 4:0. Интересно, что Гонконг еще ни разу в своей истории не обыгрывал Иран.

Прогноз на матч Гонконг — Иран

Иранская атака способна пробить хрупкую оборону такого соперника, как Гонконг. Поставлю на то, что в матче будет забито более 3 голов. Букмекеры предлагают на это событие коэффициент 1.6.

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