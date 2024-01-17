EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Гонконг – Иран прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Гонконг – Иран прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Гонконг - Иран прогноз
Гонконг Гонконг
Кубок Азии 19 янв 2024, 12:30 Гонконг - Иран
-
- : -
Международные, Doha, Khalifa International Stadium
Иран Иран
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Гонконга сыграет против команды Ирана. В первом туре Гонконг потерпел поражение, в то время как их соперники добылы уверенную победу. Встреча пройдет 19 января 2024 года.

Гонконг

В первой игре турнира эта команда играла против сборной Объединенных Арабских Эмират и уступила со счетом 1:3. В целом Гонконг мало забивает в последних играх, но при этом очень много пропускает.

Если Гонконг проиграет в этой игре, то автоматически лишится шансов на выход из группы, даже если в последнем туре обыграет Палестину.

Иран

Эта команда считается грандом азиатского футбола и она также является явным фаворитом этого противостояния. В матче первого тура иранцы обыграли Палестину со счетом 4:1 и лишний раз напомнили, что они являются топ-сборной.

В случае победы Иран досрочно выйдет в плей-офф Кубка Азии и нет сомнений, что команда приложит для этого максимум усилий.

В заключительном туре Ирану предстоит сыграть против сборной Объединенных Арабских Эмират.

История встреч

Последняя встреча команд в отборочном турнире ЧМ-2024 завершилась разгромом Гонконга со счетом 4:0. Интересно, что Гонконг еще ни разу в своей истории не обыгрывал Иран.

Прогноз на матч Гонконг — Иран

Иранская атака способна пробить хрупкую оборону такого соперника, как Гонконг. Поставлю на то, что в матче будет забито более 3 голов. Букмекеры предлагают на это событие коэффициент 1.6.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Элина Свитолина - Виктория Томова прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 23:00 Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Элина Свитолина Коэф.: 1.71 Виктория Томова Рекомендуем 1хБет
Варвара Грачова - Даяна Ястремская прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 23:30 Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Варвара Грачова Коэф.: 1.8 Даяна Ястремская Сделать ставку 1хБет
Иллаварра Хокс - Каирнс Тайпенс прогноз НБЛ 18 янв 2024, 02:30 Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Коэф.: 1.83 Сделать ставку Мелбет
Брисбен Роар - Макартур прогноз А-лига Австралия 18 янв 2024, 03:45 Брисбен Роар — Макартур прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Брисбен Роар Коэф.: 1.58 Макартур Рекомендуем BetWinner
Анадолу Эфес - Барселона прогноз Евролига 18 янв 2024, 11:30 Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Анадолу Эфес Коэф.: 1.62 Барселона Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:32 Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 17:25 Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 17:06 Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Новости футбола Сегодня, 17:06 Киммих нужен в АПЛ, Барселона ведет переговоры с Митчелом. Главные трансферные новости за 17 января Новости футбола Сегодня, 17:01 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:57 Кубок африканских наций. ДР Конго и Замбия не смогли определить сильнейшего Новости баскетбола Сегодня, 16:51 Умер ассистент главного тренера Голден Стейт Деян Милоевич Новости футбола Сегодня, 16:19 Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО Новости футбола Сегодня, 15:57 Несколько игроков Ромы имели конфликт с Моуринью Новости футбола Сегодня, 15:33 Брентфорд объявил об аренде защитника Тоттенхэма
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Теннис Сегодня Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Брисбен Роар — Макартур прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Кот-д'Ивуар — Нигерия прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Оливера Вайта Баскетбол 18 янв 2024 Виртус Болонья — АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Юнионистас – Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Фамаликан – Брага прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Наполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Сергея Ковальчука