Боруссия Дортмунд – Бохум прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.63 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

28 января Бундеслига порадует только двумя встречами, в одной из них сразятся Боруссия Дортмунд – Бохум, прогноз на матч этих соперников возможен для просмотра на нашем ресурсе.

Боруссия Дортмунд

«Шмели» на каникулы уходили на пятом месте, с отставанием 6 очков от первого квартета, но сейчас клуб отстает от четвертого Лейпцига только по дополнительным показателям, имея игру в запасе. В последнем туре команда уверенно обыграла в гостях одного из аутсайдеров Кельн со счетом 4:0. Боруссия может вернуться в первую четверку, а это хорошая мотивация. Сразу 11 игроков рискуют пропустить этот матч, в сборных только Алле и Бенсебаини, у других повреждения или болезнь.

Бохум

После 18 туров Бохум занимает 14-ю строчку в чемпионате, выглядит опасно, хотя отрыв от зоны вылета составляет целых 9 очков. В последнем туре команда смогла обыграть на своем поле представителя лидирующей группы Штутгарт – 1:0. Клуб пытается закрепиться в середине турнирной таблицы, избежав борьбы за выживание. Здесь тоже есть кадровые потери, Асано в сборной, а Бернарду имеет перебор желтых карточек, четверо футболистов травмированы.

История очных противостояний

Команды в первом круге не смогли определить победителя, их встреча завершилась со счетом 1:1.

Боруссия Дортмунд – Бохум Прогноз

На бумаге хозяева ожидаемо котируются фаворитами, но учитывая кадровые проблемы «шмелей», могут возникнуть трудности. Игра наверняка пройдет при перевесе хозяев поля, хотя Бохум способен наказать за ошибки. На этот раз мы не будем лезть в исходы, а поставим на обмен забитыми мячами.

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