EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Боруссия Дортмунд – Бохум прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Боруссия Дортмунд – Бохум прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Боруссия Д - Бохум прогноз
Боруссия Д Боруссия Д
Бундеслига Германия 28 янв 2024, 11:30 Боруссия Д - Бохум
-
- : -
Германия, Dortmund, Сигнал Идуна Парк
Бохум Бохум
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.63
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

28 января Бундеслига порадует только двумя встречами, в одной из них сразятся Боруссия Дортмунд – Бохум, прогноз на матч этих соперников возможен для просмотра на нашем ресурсе.

Боруссия Дортмунд

«Шмели» на каникулы уходили на пятом месте, с отставанием 6 очков от первого квартета, но сейчас клуб отстает от четвертого Лейпцига только по дополнительным показателям, имея игру в запасе. В последнем туре команда уверенно обыграла в гостях одного из аутсайдеров Кельн со счетом 4:0. Боруссия может вернуться в первую четверку, а это хорошая мотивация. Сразу 11 игроков рискуют пропустить этот матч, в сборных только Алле и Бенсебаини, у других повреждения или болезнь.

Бохум

После 18 туров Бохум занимает 14-ю строчку в чемпионате, выглядит опасно, хотя отрыв от зоны вылета составляет целых 9 очков. В последнем туре команда смогла обыграть на своем поле представителя лидирующей группы Штутгарт – 1:0. Клуб пытается закрепиться в середине турнирной таблицы, избежав борьбы за выживание. Здесь тоже есть кадровые потери, Асано в сборной, а Бернарду имеет перебор желтых карточек, четверо футболистов травмированы.

История очных противостояний

Команды в первом круге не смогли определить победителя, их встреча завершилась со счетом 1:1.

Боруссия Дортмунд – Бохум Прогноз

На бумаге хозяева ожидаемо котируются фаворитами, но учитывая кадровые проблемы «шмелей», могут возникнуть трудности. Игра наверняка пройдет при перевесе хозяев поля, хотя Бохум способен наказать за ошибки. На этот раз мы не будем лезть в исходы, а поставим на обмен забитыми мячами.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.63
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Лейкерс прогноз НБА Сегодня, 19:30 Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Голден Стэйт Уорриорз Коэф.: 1.93 Лос-Анджелес Лейкерс Рекомендуем 1xBet
Сидней Кингз - Мельбурн Юнайтед прогноз НБЛ Сегодня, 23:00 Сидней Кингз — Мельбурн Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Сидней Кингз Коэф.: 1.68 Мельбурн Юнайтед Сделать ставку BetWinner
Макартур - Перт Глори прогноз А-лига Австралия 28 янв 2024, 01:00 Макартур – Перт Глори прогноз на матч 28 января 2024 Макартур Коэф.: 1.88 Перт Глори Сделать ставку MelBet
Янник Синнер - Даниил Медведев прогноз Открытый чемпионат Австралии 28 янв 2024, 03:30 Янник Синнер – Даниил Медведев прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Янник Синнер Коэф.: 1.86 Даниил Медведев Рекомендуем MelBet
Австралия - Индонезия прогноз Кубок Азии 28 янв 2024, 06:30 Австралия – Индонезия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Австралия Коэф.: 1.6 Индонезия Сделать ставку 1xBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:27 Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову в попытке привлечь удачу для сборной Новости футбола Сегодня, 17:26 Хави покинет Барселону, Ракитич нужен саудитам. Дайджест трансферных новостей за 27 января Новости баскетбола Сегодня, 17:05 Милуоки Бакс официально назначил нового тренера Новости футбола Сегодня, 17:05 Нигерия благодаря дублю Лукмана обыграла Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 17:02 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:45 Милан упустил победу над Болоньей в матче с тремя пенальти Новости футбола Сегодня, 16:40 ФИФА официально подтвердила дисквалификацию Рубиалеса Новости футбола Сегодня, 16:30 СРОЧНО! Хави в конце сезона покинет Барселону Новости футбола Сегодня, 16:27 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости бокса Сегодня, 15:58 Джейк Пол объявит имя своего следующего соперника 30 января
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Баскетбол Сегодня Сидней Кингз — Мельбурн Юнайтед прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 Макартур – Перт Глори прогноз на матч 28 января 2024 Теннис 28 янв 2024 Янник Синнер – Даниил Медведев прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 Австралия – Индонезия прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 Вест Бромвич – Вулверхэмптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Сельта – Жирона прогноз и ставки на матч 28 января 2024 года Футбол 28 янв 2024 КПР – Хаддерсфилд прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Уотфорд – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 28 января 2024 Футбол 28 янв 2024 Ливерпуль – Норвич прогноз и ставки на матч 28 января 2024