Болонья – Лечче прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Болонья Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 24 тура Серии А свою встречу проведут Болонья – Лечче, прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего сайта.

Болонья

От Болоньи не ожидали такого сильного сезона, команда успевала даже побывать в топ-4. Сейчас клуб идет только седьмым, отставание от первого квартета составляет всего три очка, при этом некоторые конкуренты провели больше матчей. В последнем туре команда одолела на своем поле Сассуоло со счетом 4:2. Болонья прервала серию из четырех матчей без побед, за этот период удалось набрать всего два очка.

Лечче

У Лечче был оптимистичный старт, хотя стать сенсацией в этом сезоне не удалось, так как команда откатилась в середину турнирной таблицы. Клуб идет 13-м в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет 6 очков, так что запас прочности еще есть. В последнем туре Лечче одержал волевую домашнюю победу над Фиорентиной – 3:2, тогда хозяева забили на 90-й и 90+2 минутах, отмечались вышедшие на замену игроки. Так команда закрыла серию из трех поражений кряду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Болонья была близка к выездной победе, но Лечче сумел сравнять счет на 90+10 минуте, в итоге 1:1.

Команды обменивались забитыми мячами в четырех из последних пяти очных встреч.

Болонья солидно играет дома, 8 побед в 11 встречах, при этом было две ничьи и одно поражение.

Лечче еще не побеждал на выезде в этом сезоне, 5 ничьих при шести поражениях.

Болонья – Лечче Прогноз

Ожидается сложная битва, в которой хозяева справедливо котируются фаворитами, при этом от команд не ждут большого количества забитых мячей. Болонья должна играть первым номером, хотя этого может не хватить для победы. Предлагаем сделать здесь ставку на чистую победу хозяев в данном противостоянии.

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