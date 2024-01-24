Звездный игрок Реала может уйти из клуба, если придет Мбаппе

Звездный бразильский вингер Реал Мадрида Винисиус Жуниор может покинуть команду, сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источников, если королевский клуб сможет подписать французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, то бразильцу нужно будет покинуть клуб. Президент "сливочных" Флорентино Перес считает, что Винисиус и Мбаппе не совместимы на футбольном поле. Также, по его мнению, Жуниор не обладает теми качествами, которые нужны лидеру такой команде как Реал Мадрид. Поэтому, Флорентино Перес хочет сделать ставку именно на француза Килиана Мбаппе.

Кроме этого, 23-летний бразилец является большим финансовым активом, и его продажа сделает трансфер Мбаппе еще более реальным с материальной точки зрения.

В 2018 году Винисиус подписал контракт с Реалом. Мадридцы заплатили Фламенго 45 миллионов евро, что считается самой дорогой сделкой в мире среди игроков до 19 лет. Первый игрок в истории "сливочных" 2000 года рождения, который сыграл официальный матч и отметился голом.

В этом сезоне Винисиус сыграл 18 матчей за Реал Мадрид, забил десять мячей и оформил четыре голевые передачи.