Звезда Реала может продолжить карьеру в топ-клубе Серии А

Полузащитник Реала Тони Кроос может продолжить карьеру в Ювентусе.

По информации Gazzetta dello Sport, представители немца связывались с Бьянконерри и предложили туринскому клубу услуги футболиста.

Отмечается, что Ювентус принял к сведению предложение, но в данный момент переговоры не ведутся, поскольку будущее Крооса в Реале еще окончательно не определено.

Срок контракта 34-летнего полузащитника с Бланкос истекает в июне. На данном этапе стороны еще не достигли соглашения о его продлении.

В нынешнем сезоне опытный хавбек сыграл 30 матчей в составе Реала во всех турнирах забив один гол и сделав семь результативных передач.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кроос может возобновить карьеру в сборной Германии.