Легендарный полузащитник может возобновить карьеру в сборной Германии

34-летний полузащитник Реала Тони Кроос рассматривает возможность возобновить выступления за сборную Германии, сообщает The Athletic.

По информации источника, легендарный хавбек не исключает вероятность возвращения в состав Бундестим к домашнему Евро-2024. Подчеркивается, что Кроос поддерживает прекрасные отношения с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом, что может повлиять на его решение.

Кросс не выступал за сборную Германии с 2021 года. Он провел 106 матчей за главную команду страны (17 голов) и был ключевой фигурой в команде, выигравшей чемпионат мира в 2014 году.

Полузащитник дебютировал за Бундестим в 2010 году. Первым международным турниром в карьере Крооса стал чемпионат мира-2010 в ЮАР.

В нынешнем сезоне опытный хавбек сыграл 29 матчей в составе Реала во всех турнирах забив один гол и сделав семь результативных передач. Будущее футболиста в испанской столице еще не решено, поскольку срок его контракта с Бланкос истекает в июне.