Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании

В 1/8 финала Кубка Испании Жирона на своем поле принимала Райо Вальекано.

Хозяева очень быстро сняли все вопросы относительно победителя. На 15-й минуте Стуани открыл счет, через четыре минуты он удвоил преимущество, потому что реализовал пенальти. На 26-й минуте Блинд забил третий гол Жироны. Райо ответили одним забить еще до перерыва, Нтека записал в свой актив мяч.

После перерыва Жирона контролировала мяч и игру. Они спокойно удержали преимущество в два мяча, одержали победу 3:1 и вышли в четвертьфинал Кубка Испании.

Кубок Испании. 1/8 финала.

Жирона - Райо Вальекано - 3:1

Голы: 1:0 - 15 Стуани, 2:0 - 19 Стуани, 3:0 - 26 Блинд, 3:1 - 36 Нтека