Южная Корея стартовала на Кубке Азии с уверенной победы

Сборная Южной Кореи переиграла Бахрейн в матче 1-го тура группового этапа Кубка Азии-2023, который проходит в Катаре.

Первый тайм сложно складывался для номинальных фаворитов, но на 39-й минуте Хван Ин Пом открыл счет точным ударом в верхний правый от голкипера угол.

Но сборной Бахрейна удалось удивить и сравнять счет. На 51-й минуте после подачи со штрафного ударом головой забил 31-летний форвард Абдула Аль-Хашаш. Однако полузащитник ПСЖ Ли Кан Ин принес команде Юргена Клинсманна три очка. Первый его гол – настоящий шедевр дальним ударом.

В следующем туре Южная Корея сыграет против Иордании, а Бахрейн сразится с Малайзией.

Кубок Азии

Группа Е

Южная Корея – Бахрейн 3:1

Голы: Хван Ин Пом, 39, Ли Кан Ин, 56, 69 – Аль-Хашаш, 51