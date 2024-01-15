Южная Корея стартовала на Кубке Азии с уверенной победы
Новости футбола Вчера, 08:44
Южная Корея стартовала на Кубке Азии с уверенной победы
Сборная Южной Кореи переиграла Бахрейн в матче 1-го тура группового этапа Кубка Азии-2023, который проходит в Катаре.
Первый тайм сложно складывался для номинальных фаворитов, но на 39-й минуте Хван Ин Пом открыл счет точным ударом в верхний правый от голкипера угол.
Но сборной Бахрейна удалось удивить и сравнять счет. На 51-й минуте после подачи со штрафного ударом головой забил 31-летний форвард Абдула Аль-Хашаш. Однако полузащитник ПСЖ Ли Кан Ин принес команде Юргена Клинсманна три очка. Первый его гол – настоящий шедевр дальним ударом.
В следующем туре Южная Корея сыграет против Иордании, а Бахрейн сразится с Малайзией.
Кубок Азии
Группа Е
Южная Корея – Бахрейн 3:1
Голы: Хван Ин Пом, 39, Ли Кан Ин, 56, 69 – Аль-Хашаш, 51
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