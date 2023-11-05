Яннис Адетокунбо рассказал почему принял решение остаться в Милуоки

Двухкратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации Яннис Адетокунбо рассказал о том, как принимал решение продлить контракт с Милуоки Бакс на 3 года на 186 миллионов долларов.

«Летом я звонил людям, которые были в моем положении в прошлом. Я спрашивал: «Что мне делать? Мне остаться? Или не остаться?» И все в основном говорили мне не оставаться.



Но мой внутренний голос сказал: Нет. Я останусь. Они дали мне возможность. Они изменили мою жизнь. Я останусь». И когда я возвращался домой, то позвонил по телефону генеральному менеджеру Йону Горсту и сказал ему: «Я подписываю контракт».

Напомним, что Янниса Милуоки выбрал на драфте в 2013-м. С тех пор греческий баскетболист нигерийского происхождения принял участие в семи Матчах всех звезд НБА. В 2021-м году форвард привел Бакс ко второму в истории чемпионству.

Добавим, что у Янниса есть два брата, которые тоже играют в баскетбол. Танасис также выступает за Милуоки, а Костас за греческий Панатинаикос.