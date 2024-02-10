«Я не только футболист, я еще и посол». Карим Бензема рассказал о своей миссии в Саудовской Аравии

Переход Карима Бензема в клуб Саудовской Аравии ошеломил мир не менее чем трансфер Криштиану Роналду в Ан-Насср, или Лионеля Месси в МЛС.

Старт карьеры француза в Аль-Иттихаде можно считать довольно успешным. В текущем сезоне он провел за аравийскую команду 24 матча, в которых забил пятнадцать голов.

Но во время общения сGQ нападающий рассказал, что считает свой переход в клуб Саудовской Аравии важным не только с футбольной точки зрения. По его словам, он прибыл на Ближний Восток с целью поднять местную футбольную лигу до уровня европейских.

«Нахождение в Саудовской Аравии – это новый вызов, который мне нравится. Это долгосрочный проект в мусульманской стране. Здесь, в Саудовской Аравии, я не только футболист, я еще и посол. Я здесь для того, чтобы в ближайшем будущем привлечь великих европейских игроков, даже если в саудовской лиге уже есть такие. Наша задача – поднять её [Про-лигу Саудовской Аравии] до уровня европейских лиг. Время покажет, что будет дальше, но я буду выбирать, когда закончится моя карьера. В конечном счете, я бы хотел, чтобы меня запомнили как человека, который начинал с самых низов и в одиночку продвигался к вершине несмотря на все препятствия, с которыми я столкнулся. Это то, чем я по-настоящему горжусь».

Напомним, что с конца декабря Бензема пребывает в лазарете, а также ранее появлялась информация о том, что нападающий не отправился с командой на сборы.