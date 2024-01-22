В ночь на 22 января состоялись матчи 1/16 финала юниорского Открытого чемпионата Австралии 2024 по теннису.

17-летний польский теннисист Томаш Беркета в трех сетах обыграла бразильца Энцо Кольманна де Фрейтаса со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:2.

Но поединок запомнился не результатом. В первом сете при счете 2:2 (30:15) Беркета подал со скоростью 233 км/ч. Очко он проиграл, но рекорд все равно установил.

На данный момент это самая быстрая подача на турнире, включая абсолютно все разряды. На втором месте - подача Бена Шелтона во 2-м круге мужского розыгрыша турнира (231 км/ч.

Ранее стало известно о том, что на Australian Open 2024 было установлено 2 исторических рекорда.

ВИДЕО. Как он это сделал? 17-летний юниор подал со скоростью 233 км/ч на Australian Open 2024