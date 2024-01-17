ВИДЕО. Беллингем снялся в эпичной рекламе Adidas

Новый лидер мадридского Реала Джуд Беллингем стал главным героем рекламы бутс от Adidas из легендарной серии Predator.

Во время ролика английский полузащитник выступил в роли грабителя, который похитил секретные бутсы прямо из лаборатории.

from the lab 🧪 to every top bin worldwide 🎯



Predator, crafted for the generation of goal scorers: https://t.co/41K9NbZCQw@BellinghamJude pic.twitter.com/uVmPRenuLo — adidas Football (@adidasfootball) January 16, 2024

Отметим, что в ноябре Беллингем подписал многомилионный контракт с Adidas.

20-летний хавбек перешел в Реал минувшим летом из Боруссии Дортмунд за 103 миллиона евро. Он невероятно начал свой мадридский этап карьеры – 17 голов и 6 ассистов в 23 матчах во всех турнирах.