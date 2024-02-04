В этот день. Месси подписал первый профессиональный контракт с Барселоной

4 февраля является знаковым днем в истории не только Барселоны, а и всего мирового футбола.

Именно в этот день, 20 лет назад, легендарный Лионель Месси подписал свой первый профессиональный контракт с Барселоной.

20 years ago Lionel Messi signed his first Barcelona contract.



The start of something beautiful 💭 pic.twitter.com/JRD38LuJXU — B/R Football (@brfootball) February 4, 2024

Талантливый аргентинец перешел в Барселону в 2000 году в возрасте 13 лет и сразу же привлек внимание своей неординарной манерой игры и исключительным талантом. Лионель прекрасно зарекомендовал себя среди сверстников, за что был вознагражден профессиональным контрактом, который он подписал 4 февраля 2004 года.

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Первое соглашение Месси с блаугранас было рассчитано до 2012 года и включало начальный пункт о выкупе в размере 30 миллионов евро.

В общей сложности легендарный аргентинец провел за каталонскую команду 778 матчей. Месси является рекордсменом по количеству забитых голов в составе блаугарнас, он 672 раза огорчал соперника. Вместе с каталонским клубом Лионель завоевал 35 трофеев, после чего перешел в ПСЖ в 2021 году.