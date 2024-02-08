Усиление атаки? Легенда мирового бокса сфотографировался в форме Ювентуса

Легенда мирового бокса Майк Тайсон весьма неожиданно сделал фото в форме гранда итальянского футбола Ювентуса.

На фотографии 57-летний американец позирует у зеркала в футболке Ювентуса со своей фамилией и №1 на спине.

Аккаунт Boxing on TNT Sports пошутил, что это может быть отличным усилением атаки для туринцев.

Juventus' attack just got a whole lot stronger 😳💪



Juve. Mike Tyson. Serie A better watch out 👀



📸: @juventusfc / @MikeTyson pic.twitter.com/AyVeDsY0Ax — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) February 8, 2024

После 23 туров Серии А Ювентус занимает второе место с 53 очками в активе. Интер, который лидирует в таблице, имеет на 4 очка больше, а также 1 игру в запасе.

Последний бой на профессиональном уровне Тайсон провел в 2005 году.