Усик - Фьюри: какие боксеры выступят в андеркарте

Уже 17 февраля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Как сообщает инсайдер Ариэль Хельвани, уже известен андеркарт главного поединка, который пройдет в Саудовской Аравии.

Полная карта андеркарта:

Джай Опетая - Майрис Бриедис (за пояс IBF)

Джо Кордина - Энтони Какаче (за пояс IBF)

Сергей Ковалев - Робин Сирван

Лов - Ахмади

Также, во время вечера бокса выступят Мозес Итума, Баходир Джалолов (супертяжелый вес), Дэвид Ньика (тяжелый вес). Однако, их соперники еще неизвестны.

Full Fury x Usyk undercard (Feb. 17) revealed, exclusively by @Turki_alalshikh: pic.twitter.com/KmmirqSsOk — Ariel Helwani (@arielhelwani) January 15, 2024

Организаторы объединенного боя в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри представили постер, посвященный предстоящему мегафайту. Боксеры представлены на постере в образе ковбоев.