Тьяго Мотта хочет тренировать топ-клуб за пределами Италии

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал, о том, что в прошлом году он хотел пригласить в команду главного тренера Болоньи Тьяго Мотту. Однако, по словам Де Лаурентиса, Мотта сказал, что планирует тренировать топ-клуб за пределами Италии.

Де Лаурентис: "В прошлом году в Риме я разговаривал с Тьяго Моттой в течение 6 часов. Он сказал мне, что стремится тренировать определенный клуб за пределами Италии". Журналист: "ПСЖ?" Де Лаурентис: “Вот, это ты сказал, а не я”.

Мотта играл за ПСЖ с 2012 по 2018 год, и закончил карьеру именно в этом клубе. В общей сложности он сыграл за парижан 231 матч.

Под руководством Мотты Болонья неожиданно занимает шестое место в Серии А с 36 очками в активе.