Тоттенхэм - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Кубка лиги
В пятницу, 26 января, в Англии пройдут кубковые матчи. В одном из таких, Тоттенхэм сыграет против Манчестер Сити. Сайт Dailysports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч.
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Тоттенхэм - Манчестер Сити: что нужно знать о матче
Игра пройдет в рамках четвертого раунда Кубка Англии, команды разыграют путевку в 1/8 финала. Обе команды провели до этого один матч в этом турнире. Тоттенхэм минимально одолел Бернли, а Манчестер Сити разгромил Хаддерсфилд со счетом 5:0. В случае ничьей, команды будут вынуждены провести переигровку.
Когда и где состоится матч?
Матч между Тоттенхэмом и Манчестер Сити пройдет в пятницу, 26 января, в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале матчей в разных странах мира.
- Астана - 02:00
- Варшава - 21:00
- Ереван - 00:00
- Киев - 22:00
Тоттенхэм - Манчестер Сити где смотреть онлайн матч
Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в вашей стране.
- Армения - Setanta Sports 1
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Viaplay Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина –Setanta Sport Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1