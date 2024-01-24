Тоттенхэм - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Кубка лиги

В пятницу, 26 января, в Англии пройдут кубковые матчи. В одном из таких, Тоттенхэм сыграет против Манчестер Сити. Сайт Dailysports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч.

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Тоттенхэм - Манчестер Сити: что нужно знать о матче

Игра пройдет в рамках четвертого раунда Кубка Англии, команды разыграют путевку в 1/8 финала. Обе команды провели до этого один матч в этом турнире. Тоттенхэм минимально одолел Бернли, а Манчестер Сити разгромил Хаддерсфилд со счетом 5:0. В случае ничьей, команды будут вынуждены провести переигровку.

Когда и где состоится матч?

Матч между Тоттенхэмом и Манчестер Сити пройдет в пятницу, 26 января, в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале матчей в разных странах мира.

Астана - 02:00

Варшава - 21:00

Ереван - 00:00

Киев - 22:00

Тоттенхэм - Манчестер Сити где смотреть онлайн матч

Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в вашей стране.