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Тоттенхэм - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Кубка лиги

Новости футбола Сегодня, 15:58
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Тоттенхэм - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Кубка лиги Getty

В пятницу, 26 января, в Англии пройдут кубковые матчи. В одном из таких, Тоттенхэм сыграет против Манчестер Сити. Сайт Dailysports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч.

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Тоттенхэм - Манчестер Сити: что нужно знать о матче

Игра пройдет в рамках четвертого раунда Кубка Англии, команды разыграют путевку в 1/8 финала. Обе команды провели до этого один матч в этом турнире. Тоттенхэм минимально одолел Бернли, а Манчестер Сити разгромил Хаддерсфилд со счетом 5:0. В случае ничьей, команды будут вынуждены провести переигровку.

Когда и где состоится матч?

Матч между Тоттенхэмом и Манчестер Сити пройдет в пятницу, 26 января, в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале матчей в разных странах мира.

  • Астана - 02:00
  • Варшава - 21:00
  • Ереван - 00:00
  • Киев - 22:00

Тоттенхэм - Манчестер Сити где смотреть онлайн матч

Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports 1
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports 1
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Viaplay Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина –Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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Тоттенхэм Манчестер Сити Премьер-лига Англия
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