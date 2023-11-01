Торонто - Милуоки, Миннесота - Денвер и еще 11 матчей. Анонс матчей НБА
Новости баскетбола Вчера, 12:22
Торонто - Милуоки, Миннесота - Денвер и еще 11 матчей. Анонс матчей НБА
В ночь с среды на четвер состоится сразу 13 матчей в НБА. Среди интересных можно выделить игру между Торонто и Милуоки, Миннесота против Денвера, а также Голден Стейт примет Сакраменто на своей домашней арене.
Daily Sport подготовил для вас полное расписание всех матчей этого игрового дня. Учитывайте, что время указано по центрально европейскому времени.
- Детройт - Портленд - 00:00
- Торонто - Милуоки - 00:00
- Атланта - Вашингтон - 0:30
- Бостон - Индиана - 0:30
- Майами - Бруклин - 0:30
- Никс - Кливленд - 0:30
- Оклахома-Сити - Нью-Орлеан - 0:30
- Миннесота - Денвер - 1:00
- Хьюстон - Шарлотт - 1:00
- Даллас - Чикаго - 1:30
- Юта - Мемфис - 2:00
- Голден Стейт - Сакраменто - 3:00
- Лейкерс - Клипперс - 3:00
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