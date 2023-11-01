Торонто - Милуоки, Миннесота - Денвер и еще 11 матчей. Анонс матчей НБА

В ночь с среды на четвер состоится сразу 13 матчей в НБА. Среди интересных можно выделить игру между Торонто и Милуоки, Миннесота против Денвера, а также Голден Стейт примет Сакраменто на своей домашней арене.

Daily Sport подготовил для вас полное расписание всех матчей этого игрового дня. Учитывайте, что время указано по центрально европейскому времени.

Детройт - Портленд - 00:00

Торонто - Милуоки - 00:00

Атланта - Вашингтон - 0:30

Бостон - Индиана - 0:30

Майами - Бруклин - 0:30

Никс - Кливленд - 0:30

Оклахома-Сити - Нью-Орлеан - 0:30

Миннесота - Денвер - 1:00

Хьюстон - Шарлотт - 1:00

Даллас - Чикаго - 1:30

Юта - Мемфис - 2:00

Голден Стейт - Сакраменто - 3:00

Лейкерс - Клипперс - 3:00