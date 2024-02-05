Теренс Кроуфорд назвал самый большой боксерский бой в боксе прямо сейчас

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд назвал самый большой поединок в боксе прямо сейчас.

В своей социальной сети Х (когда-то Твиттер) американский боксер написал, что его бой против Сауля Альвареза является крупнейшим на данный момент в боксе. Он добавил, что нравится это всем или нет, но, по его мнению, это факт.

Напомним, что стала известна новая дата боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем пояса WBC в этой весовой категории Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Queensberry Promotions, занимающаяся организацией поединка, объявила, что бой между британцем и украинцем состоится 18 мая. Изначально поединок должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде. Но его перенесли из-за травмы, которую получил Фьюри во время тренировочного спарринга.

Организатор вечеров бокса из серии Riyadh Season Турки Алалших принял решение полностью перенести шоу, на котором должен был состояться мегафайт.