Свентек выиграла турнир в Дохе и завоевала первый титул в сезоне

17 февраля состоялся финал турнира WTA 1000 в Дохе, Катар. В решающем матче на корте встречались лидер мирового рейтинга Ига Свентек и представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 4).

В первом сете Рыбакина сумела навязать борьбу, но уступила на тай-брейке. Во второй партии польская теннисистка имела меньше проблем и добилась победы со счетом 6:2. В течении поединка Свентек дважды подала на вылет, допустила четыре двойных ошибки и сделала пять брейков, выиграв ровно половину геймов на подаче соперницы.

Эта победа стала первой в сезоне и третьей для Свентек в Катаре. Ранее она побеждала здесь в 2022-м и 2023-м.

Ига Свентек (Польша, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 7:6 (10:8), 6:2.