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Стали известны сроки возвращения ключевого защитника Реала после травмы

Новости футбола Сегодня, 12:20
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Стали известны сроки возвращения ключевого защитника Реала после травмы Стали известны сроки возвращения ключевого защитника Реала после травмы

Стали известны сроки возвращения ключевого защитника Реала Антонио Рюдигера после травмы бедра.

Королевский клуб ожидает, что немецкий защитник вернется в строй до конца февраля. Он должен полностью восстановиться в течение двух недель, если все пойдет по плану.

30-летний центральный защитник переехал в Мадрид летом 2022 года из Челси. Игрок достался Королевскому клубу бесплатно, поскольку перешел в качестве свободного агента. Немец подписал с Бланкос контракт до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету Рюдигера 2 гола и 1 результативная передачи в 30 матчах в составе Сливочных во всех турнирах. 21 матч Антонио сыграл в Ла Лиге, 6 в Лиге Чемпионов, 2 в Суперкубке Испании и 1 игру провел в Кубке Короля.

В лазарете Бланкос также остаются Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба и Начо Фернандес.

Ранее мы сообщали, что звезда Реала может продолжить карьеру в топ-клубе Серии А.

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