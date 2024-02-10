Стали известны сроки возвращения ключевого защитника Реала после травмы

Стали известны сроки возвращения ключевого защитника Реала Антонио Рюдигера после травмы бедра.

Королевский клуб ожидает, что немецкий защитник вернется в строй до конца февраля. Он должен полностью восстановиться в течение двух недель, если все пойдет по плану.

30-летний центральный защитник переехал в Мадрид летом 2022 года из Челси. Игрок достался Королевскому клубу бесплатно, поскольку перешел в качестве свободного агента. Немец подписал с Бланкос контракт до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету Рюдигера 2 гола и 1 результативная передачи в 30 матчах в составе Сливочных во всех турнирах. 21 матч Антонио сыграл в Ла Лиге, 6 в Лиге Чемпионов, 2 в Суперкубке Испании и 1 игру провел в Кубке Короля.

В лазарете Бланкос также остаются Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба и Начо Фернандес.

Ранее мы сообщали, что звезда Реала может продолжить карьеру в топ-клубе Серии А.