Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
9 февраля состоялись четвертьфинальные матчи хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Вторая сеяная соревнований Онс Жабер в двух сетах проиграла Беатрис Хаддад Майи. Далее представительница Бразилии сыграет против Дарьи Касаткиной, которая выбила Сорану Кырстю.
В верхней половине сетки в полуфинале сойдутся лидерка посева Елена Рыбакина и Людмила Самсонова. Рыбакина выиграла у Кристины Букшы, а Самсонова обыграла Барбору Крейчикову.
Полуфинальные встречи состоятся 10 февраля.
WTA 500 Абу-Даби. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Елена Рыбакина [1] – Кристина Букша [LL] – 6:1, 6:4
Барбора Крейчикова [4] – Людмила Самсонова [8] – 5:7, 4:6
Нижняя часть сетки
Дарья Касаткина [7] – Сорана Кырстя – 6:2, 6:0
Беатрис Хаддад Майя [6] – Онс Жабер [2] – 6:3, 6:4
WTA 500 Абу-Даби. Пары 1/2 финала
Елена Рыбакина [1] – Людмила Самсонова [8]
Дарья Касаткина [7] – Беатрис Хаддад Майя [6]