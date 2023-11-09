Стала известна первая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023

7 ноября стартовал Финал Кубка Билли Джин Кинг, который проходит на закрытых хардовых кортах в Севилье (Испания).

Сборная Италии в четверг выиграла второй матч в своей группе и первой вышла в полуфинал. Сегодня Мартина Тревизан и Жасмин Паолини разобрались с командой Германии, одолев Еву Лис (7:6, 6:1) и Анну-Лену Фридзам соответственно (6:3, 6:2).

Отметим, что в стартовой встрече итальянки одолели команду Франции (2:1) с Каролин Гарсией в составе. Тревизан выиграла у Ализе Корне 2:6, 6:2, 6:2, а Паолини обыграла Гарсию 7:6 (8:6), 5:7, 6:4. В паре итальянки уступили француженкам.

В плей-офф сборная Италии сразится против победительниц группы B, где играют Словения, Австралия и Казахстан.