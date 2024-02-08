Сразу несколько клубов Серии А претендуют на защитника Арсенала

Сразу несколько клубов Серии А хотят пригласить летом защитника Арсенала Якуба Кивиора, о чем сообщает Evening Standard. Среди главных претендентов на поляка называется Милан, испытывающий проблемы в защитной линии по ходу сезона.

Россонери запросили информацию о доступности польского защитника в январе, но получили отказ, поскольку Канониры не были готовы отпустить игрока, на подписание которого они потратили 21 миллион фунтов только прошлым летом.

Издание отмечает, что продажа Кивиора может помочь Арсеналу финансово осуществить планы на трансферном рынке.

После перехода в лондонский клуб польский защитник сыграл 18 матчей за красно-белых во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Арсенал занимает третью строчку в Премьер-лиге. 11 февраля команда Микеля Артеты сыграет против Вест Хэма на выезде.

Ранее мы сообщали, что Арсенал хочет оставить его в команде на следующий сезон опытного полузащитника.