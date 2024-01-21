Скучная ничья на Кубке Азии. Оман и Таиланд голов не забивали

В рамках второго тура группового этапа Кубка Азии-2023 встретились сборные Омана и Таиланда. Команды подошли к этому матчу в разном настроении, ведь в первом туре Оман уступил Саудовской Аравии, а Таиланд одолел сборную Кыргызстана.

Первый тайм прошел в равной борьбе, но несмотря на несколько хороших шансов, ни одной из команд не удалось открыть счет в матче. С началом второй половины встречи Оман взял мяч под контроль, однако создавал у ворот соперника минимум остроты. Таиланд в ответ тоже не показал эффективности в завершающей стадии и финальный свисток зафиксировал на табло скучные нули.

Оман — Таиланд — 0:0

Final match result between Oman and Thailand



🇴🇲🆚🇹🇭#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/9nvGLLVhgE — AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) January 21, 2024

⏰ FT | 🇴🇲 Oman 0️⃣-0️⃣ Thailand 🇹🇭



Exhilarating end-to-end action concludes in a stalemate with both team settling for a point each! 🤝#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #OMAvTHA pic.twitter.com/fi3T8Lispv — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 21, 2024

В третьем туре Оман встретится с кыргызами, а Таиланд сыграет против сборной Саудовской Аравии. Оба матча состоятся в четверг, 25 января.