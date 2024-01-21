Скучная ничья на Кубке Азии. Оман и Таиланд голов не забивали
В рамках второго тура группового этапа Кубка Азии-2023 встретились сборные Омана и Таиланда. Команды подошли к этому матчу в разном настроении, ведь в первом туре Оман уступил Саудовской Аравии, а Таиланд одолел сборную Кыргызстана.
Первый тайм прошел в равной борьбе, но несмотря на несколько хороших шансов, ни одной из команд не удалось открыть счет в матче. С началом второй половины встречи Оман взял мяч под контроль, однако создавал у ворот соперника минимум остроты. Таиланд в ответ тоже не показал эффективности в завершающей стадии и финальный свисток зафиксировал на табло скучные нули.
Оман — Таиланд — 0:0
В третьем туре Оман встретится с кыргызами, а Таиланд сыграет против сборной Саудовской Аравии. Оба матча состоятся в четверг, 25 января.