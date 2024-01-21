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Саудовская Аравия обыграла Кыргызстан в матче с двумя удалениями

Новости футбола Сегодня, 14:38
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Саудовская Аравия обыграла Кыргызстан в матче с двумя удалениями Саудовская Аравия обыграла Кыргызстан в матче с двумя удалениями

В поединке второго тура группового этапа Кубка Азии встретились сборные Кыргызстана и Саудовской Аравии. Матч прошел в рамках группы F.

Кыргызстан дебютирует на подобного уровня турнире и стартовый матч против сборной Таиланда проиграл. Саудиты добились волевой победы над Оманом и в случае успеха сегодня досрочно могли оформить выход в плей-офф.

Забегая наперед отметим, что интриги не получилось. Айзар Акматов на 9-й минуте получил красную карточку и подвел свою команду. Саудиты ключи к воротам соперника искали недолго. На 35-й минуте счет был открыт усилиями Мохамеда Канно, который замкнул навес с фланга после красивой комбинации.

На старте второго тайма киргизы остались вдевятером, когда поле покинул 19-летний форвард Пахтакора Мерк. Несмотря на игровое преимущество и большее количество футболистов на поле, саудиты смогли забить еще всего один гол.

Кыргызстан — Саудовская Аравия — 0:2

Голы: Канно 35, Аль-Гамди 84.

Удален: Акматов 9, Мерк 52 (Кыргызстан)

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