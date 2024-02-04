ПСЖ в поисках замены Мбаппе обратил внимание на Рашфорда

ПСЖ ждет решения Килиана Мбаппе, о котором он должен объявить в самое ближайшее время. Однако боссы столичной команды уже не питают надежд и смирились с потенциальным уходом своего лидера.

По информации GFFN, ПСЖ рассматривает Маркуса Рашфорда в качестве потенциальной замены Килиану Мбаппе. Считается, что форвард Манчестер Юнайтед может успешно интегрироваться в тактическую схему Луиса Энрике, благодаря своей гибкости и способности играть на различных позициях.

В столице Франции полагают надежды на то, что смена среды поможет Рашфорду, который переживает нестабильный сезон в МЮ, улучшить свою игровую форму.

За текущий сезон Рашфорд забил 5 голов и сделал 5 голевых передач в 28-ми матчах в футболке Манчестер Юнайтед. Отметим, что портал Трансфермаркт оценивает англичанина в 70 миллионов евро, а его контракт с «красными дьяволами» действителен до лета 2028-го года.